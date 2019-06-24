Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması

Anadolu Otoyolu
'nun İstanbul
istikameti Kaynaşlı
ile Bolu
Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul- Ankara
istikametinden çift yönlü sağlanıyor.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.