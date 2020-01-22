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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı.

22.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:20Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı.
Otoyolun istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü tır, Yenikent mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Tırdaki yemler yola ve refüje savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı.
Buradaki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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