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Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 197 uyuşturucu hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:34
Anadolu Otoyolu'nun Dağı Tüneli kesiminde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 197 uyuşturucu hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine Bolu Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.
Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli araç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 197 extacy hap ve 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki M.S.Ö, E.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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