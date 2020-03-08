Menü
Haberler ›› Güncel ››Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı - Güncel

Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde et yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:23
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde et yüklü tırın su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde seyreden Murat C. idaresindeki 42 YJ 487 plakalı et yüklü tır, Körfez Karayolları Köprüsü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Yaklaşık 50 metre boyunca yolda sürüklenen tır, yolun sağındaki bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki etler yola savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yola savrulan etler, firma yetkililerince bir başka kamyona alınarak olay yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Anadolu Otoyolu'nda et yüklü tır su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi