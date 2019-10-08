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Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü tır devrildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, gıda maddesi yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

08.10.2019 06:16
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, gıda maddesi yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Necati İ. idaresindeki gıda maddesi yüklü 42 BBG 55 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle Doğu Hereke gişelerinden yaklaşık 1 kilometre ileride kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından devrildi.
Tırın devrilmesi üzerine otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı. Sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.
Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar İstanbul istikametindeki yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Batı Hereke gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Kazada kupası ile çekicisi ayrılan, motoru yola fırlayan tır vinç yardımıyla kaldırılmasının ve kara yolları ekiplerinin yüzeydeki yağ ve mazotu temizlemesinin ardından yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.
Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü tır devrildi

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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