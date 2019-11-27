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Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

27.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:26

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 hafif ticari araç, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde önünde seyreden M.Y. yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Sağlam ile araçtaki Erkan, Berat ve Meryem Sağlam yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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