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Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde, iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

07.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:46 Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Otoyolu'nun kesiminde, iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
yönüne giden Murat Arslandoğan (55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde önünde seyreden Mehmet F'nin kullandığı 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Murat Arslandoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslandoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Yeniçağa, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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