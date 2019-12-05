Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce
kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Otoyoldan İstanbul yönüne giden Bülent Hazırcı idaresindeki 06 BHB 655 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki Kemal Başar'ın kullandığı 34 BSR 50 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Hazırcı ile aynı araçtaki Halil Özgür Korkmazyiğit, Erencan ve Yılmaz Türk yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.