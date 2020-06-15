Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

15.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:28
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun 07 AFE 434 plakalı otomobiliyle İstanbul istikametinde ilerleyen Ali D, Batı gişeleri mevkisinde kaza yapanlara yardım için emniyet şeridinde durdu.
Bu sırada arkadan gelen Muhammet C'nin kullandığı 27 APY 99 plakalı otomobil ile Gökhan G. yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil kaza yaptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle konvoy oluştu.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Haber

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