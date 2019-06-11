Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde otomobilin refüje çarpması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul
yönüne giden Cengiz A'nın kullandığı 59 PH 386 plakalı otomobil, Köroğlu
Park Alanı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada, otomobilden savrulan bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz A. ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul yönünde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
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