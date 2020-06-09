Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

09.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:09
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Yusuf Cengiz (34) idaresindeki 51 KV 937 plakalı tır, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Cengiz, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi, olay yerinde inceleme yaptı. Anadolu Otoyolu’nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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