Haberler » Güncel » Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haber

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

01.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:54Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara yönüne seyreden E.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisine geldiği esnada motor bölümünde alevler çıkmaya başladı.
Sürücü E.D. otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün kendisine ait otomobili tamir için İstanbul'da bıraktığı, yanan otomobili ikame araç olarak alıp Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
2.02.2020 02:33:26