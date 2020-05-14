Anadolu Otoyolu'nda tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.

14.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:31
Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Körfez geçişinde şarampole devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Hereke mevkisinde Mehmet Niyazi Tutar idaresindeki 16 JUE 34 plakalı çimento yüklü tanker, şarampole devrildi.
Yaklaşık 30 metre sürüklenen tankerin sürücüsü araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vincin de yardımıyla sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Sedyeye alınan yaralı, yaklaşık 50 metre taşınarak ambulansa getirildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Anadolu Otoyolu’nda tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Haber

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