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Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

14.10.2019 15:54
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 F 6303 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde aniden alev aldı.
Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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