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Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.

01.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:54Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametinde Bayram Temel yönetimindeki 41 ADS 301 plakalı tanker, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Mustafa Yücel'in kullandığı 06 CDY 42 plakalı bobin kağıt yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Temel, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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