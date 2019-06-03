Anadolu Otoyolu'nda trafik normal seyrinde

- Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolundan detay Anadolu Otoyolu'nun Sapanca- Arifiye
ve Adapazarı- Akyazı
mevkisinde Ankara
istikametinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor.
SAKARYA - Otoyolun İstanbul
yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor. Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya
Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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