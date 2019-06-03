03.06.2019 14:12
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Anadolu Otoyolu'nda trafik normal seyrinde

- Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundan detay Anadolu Otoyolu'nun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor.

- Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundan detay Anadolu Otoyolu'nun Sapanca- Arifiye ve Adapazarı- Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor.
SAKARYA - Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Anadolu Otoyolu'nda trafik normal seyrinde
Kaynak: AA
Akyazı, Sapanca, Adapazarı, Anadolu Otoyolu, Güncel