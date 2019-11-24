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Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu ulaşım aksadı.

24.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:32Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu kesiminde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametine seyreden Abdullah H. yönetimindeki 57 KC 004 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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