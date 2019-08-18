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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

18.08.2019 00:59
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmındaki yolcular sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk ediliyor.
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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