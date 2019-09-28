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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28.09.2019 21:00Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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