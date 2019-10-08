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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

08.10.2019 10:14
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde 10 otomobil, 1 tır ve 1 kamyonet çarpıştı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolu temizlemeye çalışıyor.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, Gümüşova, Ankara, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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