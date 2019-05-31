Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu
'nun Düzce
kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kurtan idaresindeki 06 EA 4483 plakalı tanker, Anadolu Otoyolu'nun Ankara
istikameti Yeşilyayla
mevkisinde ters döndü.
Yol ortasında kalan tankere önce Jemal Khalvashi'nin kullandığı XY 441 YX plakalı yolcu otobüsü, daha sonra da Osman Yusuf Özfuruncu yönetimindeki 17 ET 989 plakalı otomobil çarptı.
Kazada tanker sürücüsü Mehmet Kurtan ile otobüste yolcu olarak bulunan Gürcistan
uyruklu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kurtan Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğer yaralılar olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
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