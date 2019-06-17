17.06.2019 12:55
Haberler»Güncel » Haber

Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları

Anadolu Otoyolu

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul- Ankara yönü İzmit Doğu- Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.
Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden başladı.
Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.
İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.
Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.
Kaynak: AA
Ankara, İzmit, Anadolu Otoyolu, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:07 Şule Çet'in öldüğü plazadaki ofiste keşif yapıldı
14:06 Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
14:06 Oltayla 2 metrelik yayın balığı yakaladılar
14:06 Başkan Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi
14:06 Sivas'ta uyuşturucu operasyonları
14:05 Isparta 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü sona erdi
14:05 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı