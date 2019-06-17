17.06.2019 13:46
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Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul- Ankara yönü İzmit Doğu- Adapazarı kavşakları arasındaki üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında ekipler, asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.
Karayolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor.
Sürücüler, D-100 karayolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebilecek.
Söz konusu çalışmalarda trafik düzenlemeleri sınav ve bayram günlerinde askıya alınmıştı.
Çalışmalar, 22 Temmuz'da sona erecek.Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA
Ankara, İzmit, Anadolu Otoyolu, Güncel

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