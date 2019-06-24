24.06.2019 15:10
Haberler » Güncel » Haber

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirlemeleri trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirlemeleri trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde, tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
Bolu , TEM Otoyolu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:54 Manisa'da Belaruslu 3 kadına fuhuş gözaltısı
15:53 75 kuruşluk ekmek tartışması
15:53 Otomobilin çarptığı anne ve kızı toprağa verildi
15:53 Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE
15:53 Kırmızı listedeki 'Doğanın çöpçüsü' Gümüşhane'de kameralara takıldı
15:53 Avrupa Konseyinden yenilenen İstanbul seçimi açıklaması
15:53 Yaralı geyik yavrusu tedavi altına alındı