Anadolu Oyuncak Müzesi'ne 526 Bin Ziyaretçi

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:26



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:26

Kepez Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi'ni bir yıl içinde 526 bin 373 kişi ziyaret etti.Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark içerisinde yaklaşık 13 bin oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi'ni bir yılda 526 bin 373 kişi ziyaret etti.Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu müzede, 15 salonda 15 tema ve 15 farklı düzenleme bulunuyor. Giriş/Anılar Odası, Ofis, Pinokyo-Ahşap Oyuncaklar, Masalcı Nine, Temel Reis/Deniz Odası, Sarı Avlu - Pepe, Garaj/Metal Oda/Arabalar, İstasyon/Tren Odası, Erken Cumhuriyet Sınıfı, Yap Boz- Peluş Odası, Geleneksel Esnaf Sokağı, Anadolu Geleneksel Oyuncakları, Kaleiçi Sokağı, Anadolu Oyuncak Tarihi gibi temalı salonlar bulunuyor.Müzenin alt katında bulunan atölyelerde de çocukların modern zamanın oyuncaklarıyla oynamasına imkan sağlanıyor.