Anadolu propolisinin beslenmeye etkisi

Son zamanalarda popülerliği artan propolislerle ilgili alanında uzman doktor ve gıda mühensileri değerlendirmelerde bulundu. Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Bazı fenolik ve flavanoidler dünyada sadece Anadolu propolisinde bulunuyor. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor" dedi.Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip propolisin her geçen gün popülerliği artıyor ve geniş bir kullanım alanı buluyor. Konuya ilişkin alanında uzman doktorlar önemli değerlendirmelerde bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, çocuklarda güçlü bir bağışıklık için propolis kullanımına dikkat çekiyor. Yapılan bilimsel araştırmalardan bahseden Kara, "Örneğin, 2006 yılında yayınlanan, Amerika'da Ohio Eyalet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı propolisli bir karışım uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda,uygulanan propolisli karışımın, üst solunum yolları enfeksyonu vaka sayısında, semptomların süresinde ve hastalık gün sayısında azalma meydana getirdiği belirlenmiştir. Propolisin bileşiminde bulunan fenolik asitler ve flavonoidler yüksek antioksidan, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etki gösteriyor; bu da hastalıklara karşı korunmaya ayrıca hastalık sırasında daha çabuk toparlanmaya yardımcı oluyor" ifadelerinde bulundu.Prof.Dr. Koturoğlu: "Düzenli beslenmeye dahil edilmeli"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ise, propolisin bir gıda takviyesi olarak düzenli beslenmeye dahil edilmesini önerdi. Propolisin ham halde tüketilemediğini ve doğru bir şekilde özütlenerek tüketilmesi gerektiğini belirten Koturoğlu, yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten çocukların günde 10 damla tüketebileceğini ve hastalık zamanında miktarı 4 katına kadar çıkarılabileceğini belirtti. Koturoğlu, "Hastalık döneminde, vücudun daha çabuk toparlanmasında propolisin önemli bir yardımcı. Hastalarımızda bunu birebir gözlemliyoruz. Hastalarımız medikal tedavi alırken de propolisi rahatlıkla tüketebiliyorlar" dedi.Doç.Dr. Küçük: "İnfertilite tedavisinde de destek olarak kullanılıyor"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zahide Küçük de, propolisin infertilite tedavisinde de destek olarak kullanıldığının altını çizdi. Yapılan bilimsel çalışmalardan bahseden Küçük, "2012 yılında yayınlanan, Brezilya'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmada propolisin sperm sayısı ve epididimis morfolojisi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis uygulamasının sperm üretimini arttırdığı, epididimiste epitelyum yüksekliğini arttırdığı ve üreme fonksiyonları üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. 2014 yılında yayınlanan, Çek Cumhuriyeti ve Amerika tarafından yürütülen bir başka çalışmada ise propolisin sperm mitokondriyal fonksiyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisin insan sperm hücrelerinde, in vitro koşullarda, mitokondriyal solunum verimliliğini arttırdığı ve böylece sperm hareketliliğini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir" diye belirtti.Dr. Çakır: "Çok kuvvetli bir antioksidan"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır da, "Propolis, çok kuvvetli bir antioksidan, antibakteriyel, antifungal ve antiviral. Nardan 80 kat daha fazla antioksidan maddeler içeriyor. Propolisin, kanser, şeker hastalığı ve alerjik hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle ilgili pek çok yayın var. Tabii yüksek bir antioksidan olduğu için, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynuyor. Bağışıklık güçlendirici mekanizmasınabaktığımızda; yapılan bilimsel çalışmalarda, propolisin önemli bir bileşeni olan kafeik asit fenetil esterin, fagositik aktiviteyi arttırarak bağışıklık güçlendirici etki gösterdiği ortaya konulmuş. Bağışıklık her dönem önemli ve propolis; bağışıklığımıza destek olabileceğimiz tamamen doğal bir ürün" ifadelerini kullandı.Dr. Astarcıoğlu: "Olumlu geri dönüşler alıyorum"Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, doğal bir arı ürünü olan propolisin çocuk sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Doktorların, bilim insanlarının kullandığı bilimselveritabanlarında propolis ile ilgili binlerce araştırma olduğundan bahseden Astarcıoğlu, propolisin bir ilaç olmadığını belirtirken, propolisin bir gıda takviyesi olarak düzenli kullanımında olumlu etkileri olduğuna dikkatçekti. Astarcıoğlu, "Propolis, çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip. Çocuklarda da bağışıklığın güçlenmesi ve hastalıklara karşı korunmaya yardımcı oluyor. Ben de hastalarımdan bununla ilgili olumlu geri dönüşler alıyorum. Propolis tüketen çocukların hastalanma sıklığı daha az oluyor ve hastalandıklarında da iyileşme süresi belirgin oranda kısalıyor" diye konuştu.Uzman Samancı: "Dünyada sadece Anadolu propolisinde bulunuyor"Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, her propolisin aynı olmadığını ve tüketicilerin uzmanlar tarafından uygun koşullarda üretilmiş, doğal besin içeriği ve biyolojik aktivitesi korunmuşürünleri tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Anadolu propolisinin farkına değinen Samancı, "Anadolu propolisi, diğer ülkelerden elde edilen propolis türleriyle karşılaştırıldığında çok özel bir antioksidan profiline sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada; Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye'de üretilen propolislerin meme kanseri üzerine etkilerini araştırdık. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisi kanser hücreleri üzerine yok edici etki gösterirken sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermedi. Anadolu propolisini farklı ülkelerde üretilen propolislerle karşılaştırdığımızda çok özel bir antioksidan profiline sahip olduğunu ve antimikrobiyal, antitümör aktivitesinin daha yüksek olduğunu ortaya koyduk. Bazı fenolik ve flavanoidler dünyada sadece Anadolu propolisinde bulunuyor. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor" diye paylaştı. - İSTANBUL