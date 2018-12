Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya İl Başkanlığında Görev Değişimi

16 Aralık 2018 Pazar 18:26



16 Aralık 2018 Pazar 18:26

Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya İl Başkanlığında düzenlenen tören ile göreve Selim Koca getirildi.Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen'in de katıldığı devir-teslim töreninde Salih Süleyman Karaaslan'ın Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi ikinci başkanlığına atanması ile Malatya İl Başkanlığına Selim Koca getirildi.Buradaki programda konuşan Genel Başkan Ayetullah Geçen, "Anadolu Selçuklu Ocakları olarak "nerede bir mazlum varsa, nerede bir mağdur varsa her dem onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Malatya İl Başkanlığını görevini yürüten Salih Süleyman Karaaslan'a şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi hem bizim bir dava arkadaşımızdır, maddi ve manevi her anlamda fedakarlık yapmıştır." dedi. Karaaslan'ın genel merkez ikinci başkanlık görevine getirildiğini belirten Geçen, "Birlikte omuz omuza inşallah mücadele edeceğiz. Yine geçmiş yıllarda omuz omuza mücadele ettiğimiz eğitimci bir başkanımız olan Selim Koca başkana sancağı bu gün teslim edeceğiz. İnanıyorum yeni başkanımız da sancağı daha ileriye götürecektir" şeklinde konuştu.Gündeme dair de açıklamalarda bulunan Geçen, Türkiye 'nin Suriye 'de Fırat'ın doğusuna düzenlemeyi planladığı harekatı da desteklediklerini belirterek şöyle devam etti:"Türkiye Cumhuriyet Devletinin sınırlarını ihlal etmeye çalışan, tecavüz etmeye çalışan, PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu olan PYD terör örgütünün ülkemizi taciz etmesine müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz kudretli ve güçlü bir devlettir. Devletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'deki Fırat'tın Doğusuna yapacağı her türlü operasyonu canı gönülden destekliyoruz. Fiziki olarak da savaşmaya hazır olduğumuzu, ata topraklarımızı yeniden sınırlarımıza dahil etme yolunda mücadele edeceğimizi devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilan etmiş olalım. Devletimizin yanındayız, sancağı yere düşürmeyeceğiz. Devletimize, milletimize, bayrağımıza, ümmeti Muhammed'in son kalesine sahip çıkacağız. Bu anlamada devlet başkanımızın, hükümetimizin yanındayız." - MALATYA