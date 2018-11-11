Anadolu Selçuklu Ocaklarından Şahlanış Gecesi

Anadolu Selçuklu
Ocakları tarafından Şahlanış Gecesi düzenledi.
Şehit Ömer Halis Demir
Konferans salonunda düzenlenen geceye, sanatçı Dursun Ali Erzincalı, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu
, Hafız Ahmet Tayyar, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan
, Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, Battalgazi
Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş
ve vatandaşlar katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, andımız tartışmalarına değinerek, "Son haftalarda Danıştay
'ın vermiş olduğu, ant içme alakalı vermiş olduğu, kararı büyük bir üzüntü içerisinde karşılıyoruz. Bu karar gafletle verilmiş bir kararıdır. Evet ant içelim. Müslümanların bir andı vardır, o da 'La ilahe illallah Muhammeden Resüllah'tır'. Allah'ın kitabını peygamberini bilmeyen bir nesil yetişmesi için andımızı dayatanlar bilsinler ki PKK
terör örgütünün ve siyasi uzantısı HDP
' nin ekmeğine yağ sürülmektedir" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Hafız Ahmet Tayyar Kuranı kerim tilaveti okudu ardından Ömer Döngeloğlu ve Dursun Ali Erzincalı tarafından ilahiler okundu - MALATYA
Malatya,Ömer Döngeloğlu,Selçuklu
11 Kasım 2018 Pazar 16:22