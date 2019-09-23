Haberler » Spor » Haber

Anadolu sezona galibiyetle başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, sezona galibiyetle başladı.

23.09.2019 15:12Anadolu sezona galibiyetle başladı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, sezona galibiyetle başladı.

Yaylacık Gençlik ve Spor Kulübü ile Safranbolu İlçe Sahası'nda karşılaşan Eskişehir temsilcisi, Karabük ekibini 3-0'lık net bir skorla geçti. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibi karşısında baskı kuran Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, sezonun ilk golünü Caner Çolak'ın penaltıdan attığı golle buldu. İlk golle birlikte morallenen Anadolu Üniversitesinin baskılı ve tempolu oyunu takıma ikinci penaltıyı getirdi. Ali Temizkan'ın kullandığı penaltı ağlarla buluşurken skor da 2-0'a getirildi. Rakibi karşısında daha rahat bir oyun sergilemeye başlayan takımın galibiyet golü ise Tahir Türker'in ayağından geldi. Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 3-0'lık bir skorla sezonun ilk galibiyetini almış oldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:44 Antalyaspor'dan "VAR konuşmaları açıklansın" talebi
17:35 Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın gizli saklı bir şeyi yok"
17:34 Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:28 Özbekistan'da Hector Cuper ile yollar ayrıldı
17:19 Ergin ataman: çok zor bir euroleague olacağı kesin
17:19 Trabzonspor QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
17:12 Güldüren: "Geçen haftada kalmışız"