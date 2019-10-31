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Anadolu türküleri "Bizden Türküler" albümünde yeniden yorumlandı

Müzik dünyasından 11 sanatçı, "Bizden Türküler" adlı albümde bir araya geldi.

31.10.2019 19:22Anadolu türküleri
Müzik dünyasından 11 sanatçı, "Bizden Türküler" adlı albümde bir araya geldi.
Prodüktörlüğünü Hasan Basri'nin üstlendiği albümde, sanatçılar Anadolu türkülerini kendi tarzlarında yorumlayarak, müzikseverlerin beğenisine sundu.
Dijital platformlarda da yerini alan "Bizden Türküler"de, Umut Akyürek, Sefarad Grubu'nun solisti Sami Levi, Türk halk müziği sanatçısı Yudum Tatar, Cumali Özkaya, Deniz Toprak, Ekrem Düzgünoğlu, Ali Çakar, Sibel Pamuk, Oktay Ertuğrul, Çiğdem Gürdal ve Hakan Alkar eser seslendirdi.
Albümde "Evlerinin Önü Handır" ve "Bindim Atın Birine" türkülerini söyleyen Ekrem Düzgünoğlu'nun aynı zamanda düzenlemelerini gerçekleştirdiği "Bizden Türküler"in imaj ve görsel tasarımları, GrafiHBY Productions imzası taşıyor.
Aralarında "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Bursalı mısın Kadifeli Gelin", "Çay Benim Çeşme Benim", "Cevizin Yaprağı Dal Arasında" ve "Bahçede Erik Dalı"nın bulunduğu albümde 12 türkü yer alıyor.

Hasan Basri, Güncel

Kaynak: AA

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