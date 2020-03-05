Anadolu Turnesi Filmi

İstanbullu amatör bir rock grubu müziklerini daha çok insanla paylaşabilmek için Anadolu’ya doğru yola çıkar. Türkiye’nin farklı şehirlerine konser vermeye giden grup, bulabildikleri her mekanda müziklerini insanlarla paylaşırlar. Çaldıkları atmosferik 'İndie' müziğini birçok insanın ilk defa dinlemesini sağlayan ve yeni hayranlara ulaşan grubun en büyük arzusu müziklerini tüm ülkeye dinletebilmek. Yaptıkları müzikle dünyaya tutunan grup üyeleri ve film
ekibinin gözünden çekilen film
de Türkiye’nin içinden geçtiği tarihi dönemeç de inceleniyor.Yönetmen:
Deniz Tortum, Can EskinaziFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
Anatolian TripYapımcı Firma:
Beatrice FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
114 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
22.03.2019 Anadolu Turnesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.