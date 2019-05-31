Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı

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Anadolu Üniversitesi akademik ve idari personeli, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek bayramlaştıAnadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yönetimi tam kadro katıldı. Rektör Çomaklı, Ramazan Bayramı ile ilgili verdiği mesajda, "Toplumumuz için Ramazan Bayramı birliktelik ve toplumsal bir ortam oluşturur. Bu yüzden bu tür günleri iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Biz de üniversitemiz olarak iyi değerlendiriyoruz. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Herkesin aileleri ile birlikte kazadan ve sıkıntılardan uzak hayırlı günler geçirmelerini temenni ediyoruz. Herkese Anadolu Üniversitesinden sevgi ve selamlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR