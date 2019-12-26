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Anadolu Üniversitesi akademisyeninden uluslararası başarı

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. İntizar Şiraz, Rusya İşbirliği Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen "Bilgi Yükle" isimli bilimsel proje yarışmasında dereye girerek ikinci oldu.

26.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:44 Anadolu Üniversitesi akademisyeninden uluslararası başarı
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Şiraz, İşbirliği Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) tarafından düzenlenen "Bilgi Yükle" isimli bilimsel proje yarışmasında dereye girerek ikinci oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmasının finalinde ise Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Belarus, Vietnam, Almanya, İsrail, İtalya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Portekiz, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Tacikistan, Ukrayna, Fransa, Estonya'dan 25 öğretmen ve öğretim elemanı yer aldı. Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. İntizar Şiraz'ın ikincilikle döndüğü yarışmada, Hindistan temsilcisi Saini Sonu birincilik, Kazakistan temsilcisi Rus Dili ve Edebiyat Öğretmeni Aziza Adibaeva ise üçüncülük başarısı elde etti. Yurt dışında Rusça eğitim veren kurumlardaki öğretmelerin katılım gösterdiği yarışma kapsamında ayrıca finalistlere, Rus üniversitelerinde uzaktan eğitim görebilmeleri için sertifikaları takdim edildi.

"Üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek gurur ve onur vericiydi"

Öğr. Gör. İntizar Şiraz, yarışmaya ve elde ettiği başarıya ilişkin şunları dile getirdi:

"Katılmış olduğum yarışma, meslektaşlarımla paylaşım açısından çok faydalı oldu. Bu tarz organizasyonlar, günümüz eğitim anlayışı açısından da çok önemli ve faydalı bir yöntem. İki aşama şeklinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında katılımcılar, projelerini sundular ve yapılan puanlamaların ardından da finale 25 yarışmacı kalmayı başardı. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada, üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek benim için gurur ve onur vericiydi. Seneye düzenlenecek olan yarışmaya hocalarımızın katılmasını öneriyor ve kendilerine başarılar diliyorum."

"Üniversitemizin imkanları açısından çok şanslıyız"

Üniversitenin öğrencilere ve öğretim elemanlarına sunduğu imkanlar açısından çok şanslı olduklarına dikkat çeken Öğr. Gör. Şiraz, "Kendimizi geliştirebilecek bütün imkanlara sahibiz. Bunun yanında öğrencilerimiz de öğrenim gördükleri ortamlardaki teknolojik olanaklar dolayısıyla çok şanslılar. Sahip olduğumuz bu imkanların elbette finale kalmamda büyük katkısı oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, İntizar, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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