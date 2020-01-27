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Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!

AÖF final sınavlarının açıklanması sonrası öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı? ANASİS AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri gibi konuları merak etti. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri!

27.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:31

Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçlarının açıklamamsı sonrası gözler AÖF kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri. AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı? ANASİS AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi/ 28 Şubat 2020 Cuma

Mazeretli Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

Süre : 12 gün

AÖF KAYIT YENİLEME DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!

Anadolu Üniversitesi, 28 Şubat, Gündem, Eğitim, Güncel


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