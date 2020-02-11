Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçlarının açıklanması ile gözler AÖF kayıt yenileme işlemlerine çevrildi. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri! Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri. AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi/ 28 Şubat 2020 Cuma

Mazeretli Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

Süre : 12 gün

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