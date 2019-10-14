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Anadolu Üniversitesi bir ilke ev sahipliği yapacak

20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi (ITC2019), 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin ev sahipliğinde ilk kez bir arada düzenlenecek.

14.10.2019 15:36Anadolu Üniversitesi bir ilke ev sahipliği yapacak
20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi (ITC2019), 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinin ev sahipliğinde ilk kez bir arada düzenlenecek.

Ulusal Turizm Kongresi Danışma Kurulu, 2019 yılında geleneksel ulusal kongre ile eş zamanlı olarak Uluslararası Turizm Kongresinin Eskişehir'de ilk kez birlikte düzenlenmesine karar verdi. Son dönemde, şehir turizminde önemli bir gelişim gösteren Eskişehir'de düzenlenecek olan 20. Ulusal Turizm Kongresi ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi için kongre ana teması olarak "Şehir Turizmi" seçildi.

Rektör Çomaklı'dan kongreye destek

Sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm akademisyenlerinin bir araya gelerek şehir turizmine ilişkin konuları değerlendirecekleri kongre, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir üstleniyor. Yardımcılıklarını ise Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çağıl Hale Özel ve Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz yürütüyor.

İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Polonya, İran, Endonezya, Kıbrıs, Azerbaycan ve Bosna Hersek gibi pek çok ülkeden davetli kongre için Eskişehir'e gelecek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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