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Anadolu Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Kulübü kuruldu

Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasına, dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesine eğitim amacıyla gelen Türk kökenli öğrencilerin birlikte sosyalleşebileceği Türk Dünyası Kulübü de eklendi.

28.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:18Anadolu Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Kulübü kuruldu
Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasına, dünyanın farklı noktalarından Anadolu Üniversitesine eğitim amacıyla gelen Türk kökenli öğrencilerin birlikte sosyalleşebileceği Türk Dünyası Kulübü de eklendi.

Sergi, konser ve kültür günleri gibi etkinliklerin içinde bulunacağı, kültürel kaynaşmanın başlıca amaç olduğu bir ortam hayal ederek kulübü oluşturdukları dile getiren Türk Dünyası Kulübü Başkan Yardımcısı Cemre Kutlu, "Türk dünyasından, eğitim amacıyla üniversitemize gelen öğrencilerin, birleşmesini ve kültürel etkileşimlerini sağlamak bizim için önem taşıyor. Paylaştığımız ortak ve farklı değerleri kültürel etkinlikler çerçevesinde birleştirmek ve toplumumuza dahil etmek asıl amacımız. Farklı fakültelerden öğrencilerin bir araya geldiği bir kulüp olacağız. Türk enstrümanları ve kıyafetleri üzerine sergilerin yanı sıra, sosyolojik alanlarda incelemeler ve konserler yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bizim için büyük nimet"

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi tarafından sağlanacak birçok imkan sayesinde kulübü kurmaya karar verdiklerini sözlerine ekleyen Kutlu, "Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi bu kulübün kurulmasında büyük rol oynadı. Bize konser, sergi gibi etkinliklerde alanlarını da tahsis edecekler. Orada bulunan atölyeleri de kullanabileceğiz. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Kendi kültürünü tanımayan insanlar gelecekte de başarılı olamazlar. Öğrencilerin kendi kültürlerini öğrenmeleri gerekiyor. Bunun da en kolay yolunun öğrenci kulüplerinden geçtiğini düşünüyorum." dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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