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Anadolu Üniversitesi deplasmandan puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin ikinci haftasında Keçirören Bld. Bağlumspor ile karşı karşıya geldi.

30.09.2019 16:51Anadolu Üniversitesi deplasmandan puanla döndü
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, ligin ikinci haftasında Keçirören Bld. Bağlumspor ile karşı karşıya geldi.

Ankara Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonra erdi. Maçın ikinci yarısında etkili oyun ortaya koyan Anadolu Üniversitesi, 71'inci dakikada Caner Çolak'ın kaydettiği golle öne geçti. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasındaki tartışmalı penaltı kararı sonrası ev sahibi takımın kullandığı penaltı skoru 1-1'e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Anadolu Üniversitesi sahadan 1 puanla ayrıldı. Namağlup yoluna devam eden Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, puanını 4'e çıkardı.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 6 Ekim Pazar günü kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolası ile lige başlayan takımda hedef, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp zirve yarışını sürdürmek. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Futbol, Yaşam

Kaynak: İHA

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