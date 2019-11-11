Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği kapasite kullanımı politikası sonucu, çok sayıda projenin gerçekleştirilmesine devam edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonrası eğitim çalışmaları gerçekleştirildiği ve Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş ekiple katılım sağlandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kurdu 2019 tatbikatında bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi gemi katılımı şeklinde yer almıştı. AÜ bu kez de Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor. Üniversiteden TV Yapım Merkezi ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin katılım sağladığı Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9-20 Kasım'da Rodos ile Kıbrıs adaları arasında kalan bölgede yapılacak."

AÜ ekibinin, iletişim altyapısı, teknik destek ve sosyal medya yönetimi konusunda personele destek verdiği bildirilen açıklamada, Prof. Dr. Çomaklı ve üniversite yetkililerinin, 13 Kasım'da tatbikat merkezi Gölcük Donanma Komutanlığına inceleme gezisi yapacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA