Anadolu Üniversitesi dolandırıcılıklara karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak vatandaşlara e-Devlet benzeri sahte site ve uygulamalardan elektrik ve doğal gaz fatura iadesi, kredi kartı aidat iadesi bildirimleri ile ulaşılarak kimlik ve hesap bilgilerinin çalınması üzerine Anadolu Üniversitesinden açıklama yapılarak, vatandaşlar bu dolandırıcılıklara karşı uyarıldı.



Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) vatandaşları uyardı. Dijital dünyadaki tehlikelere karşı toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi SODİGEM, son dönemde artan yeni dolandırıcılık olayları ile ilgili bir çalışma yaptı. Konuya ilişkin çalışma hakkında resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, vatandaşları bu dolandırıcılıklara karşı uyardı.



Oltalama taktiğini kullanıyorlar



SODİGEM Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu gibi dolandırıcıların özellikle sponsorlu gönderi olarak dolaşıma sokulan bu sahte bildirimlerden tespit edildiği ifade edildi. Dolandırıcıların kullandığı bu taktiğin isminin 'Phishing' yani 'Oltalama' olduğunu kaydeden uzmanlar, "Oltalama taktiği, geçmişi 1990'lara dayanan en eski siber atak türlerinden biridir ve günümüzde de bilgisayar korsanlarının kredi kartı bilgileri veya kişisel bilgileri çalmak için kullandıkları yaygın bir yöntemdir. Bilgisayar korsanları tarafından hazırlanan sahte uygulama ve sayfalar; güvenilir bir çevrimiçi hizmetten kopyalayarak oluşturulmaktadır. Bu sahte web sitesi, gönderdiğiniz tüm kişisel verileri doğrudan bilgisayar korsanına gönderen bir kod içermektedir. Sizi bu sahte web sitesine götürmek için, bilgisayar korsanları size ikna edici bir e-posta veya bildirim yoluyla ulaşabilir" diye konuştu.



Dolandırıcılıktan korunmak için bu uyarılara dikkat



SODİGEM Uzmanları, 'Phishing/Oltalama' saldırılarından nasıl korunulabileceği hakkında ise şu bilgileri verdi:



"Gönderilerin ve haberlerin kaynağına gidilip, sayfalar ve profiller kontrol edilmelidir. Yukarıda verilen örneklerdeki Cumhurbaşkanlığı logosu, e-Devlet arayüzü gibi göze güvenilir gelen her detayı sorgulanmalıdır. Kredi kartı bilgilerinizi internet üzerindeki formlar aracılığıyla paylaşılmamalıdır. Fatura iadesi, kredi kartı aidatı iadesi gibi işlemlerin yalnızca tek bir resmi yolu vardır. İlgili işlemin online erişimi www.turkiye.gov.tr'de aranmalıdır. Adres çubuğundaki site uzantısına dikkat edilmelidir; resmi sitelerin 'gov' uzantılı olacağı unutulmamalıdır. Adres çubuğundaki 'https://' ibaresine dikkat edilmelidir, adres uzantısındaki 's' sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmektedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA