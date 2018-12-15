Anadolu Üniversitesi Ekibi 'Hult Prize' Yarışmasının Finalini Gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler
(BM
) tarafından dünya çarpında düzenlenen ve 1 milyon dolar ödüllü 'Hult Prize'in Anadolu Üniversitesindeki adaylar için düzenlenen finali gerçekleştirildi.
Dün, gün boyunca devam eden yarışma, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezinde yapıldı. Başvurular sonrası seçilen 17 takım, bu yarışmada birbirleri ile rekabet etti. Kazanan takım, bölgesel yarışma için kendi seçtiği bir ülkenin şehir takımı ile mücadele edecek.
BM tarafından bu sene yarışmanın konusu, 'Gelecek 10 sene içinde 10 bin işsiz gence, günde 10 saat çalışabilecek bir iş önerisi' olarak belirlendi.
Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Hult Prize Anadolu Üniversitesi Kampüs Direktörü Sidalamin Ibrazil, böyle bir yarışmada Anadolu Üniversitesini temsil etmeleri sebebiyle onur ve gurur duyduklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz ekim ayından beri takım arkadaşlarımla birlikte bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Ben uluslararası değişim programı ile Güney Kore
'ye gitmiştim ve oradan bu yarışmaya direktör olmak için başvurmuştum. Bildiğim kadarıyla bu Türkiye
'de ilk ve Anadolu Üniversitesi de ilk olarak bu yarışmaya katılıyor. Yarışmanın düzenlenme sürecinde okulumuz bize gerçekten çok destek oldu. Biz öğrencilerden başvuru istemiştik. Daha sonra gelen başvurulardan bazılarını seçerek, seçilen 17 aday grubuna sunum şansı verdik. Bunların arasından bir tane kazanan takım çıktı. Onlar şimdi New York
, Tokyo
, Chicago gibi dünyanın 25 büyük şehrinden bir tanesini seçerek orada kazanan takımla yarışacak. Buna bölgesel yarışma deniliyor. Daha sonra bu şehirler arasında kazananlar finalde yarışacak. Takımımızdan beklentilerimiz büyük. Kendilerine başarılar diliyoruz. Umarım 1 milyon dolar, Anadolu Üniversitesine gelir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:58