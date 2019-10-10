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Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kitap Fuarı'nda

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi de yerini aldı.

10.10.2019 10:48Anadolu Üniversitesi Eskişehir Kitap Fuarı'nda
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi de yerini aldı.

Eskişehir'de kurulan fuar alanında, Anadolu Üniversitesi yayınları Eskişehirlilerle buluştu. 4 Ekim Cuma günü başlayan ve onlarca yayınevi ile binlerce kitabın Eskişehirli kitapseverle buluştuğu fuarda, üniversite standına yoğun ilgi gösterildi. En çok ilgiyi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Ön Lisans Bölümü ders kitapları gördü. Bu kitaplardan, Menü Yönetimi, Yöresel Mutfaklar ve Osmanlı Mutfağı en çok satan kitaplar arasında yer aldı. Fuarda ayrıca Basın ve Halkla İlişkileri Müdürlüğü personeli katılımcılara, üniversitesinin sunduğu ikinci üniversite, Akadema ve sertifika programları hakkında bilgiler de verdi.

Anadolu Üniversitesi standının yer aldığı 3. Eskişehir Kitap Fuarı, 13 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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