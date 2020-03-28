Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Anadolu Üniversitesi evde yapılacak egzersiz tavsiyelerinde bulundu

Anadolu Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalanların yapılabilecekleri bazı basit spor egzersizleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

28.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:46
Anadolu Üniversitesi evde yapılacak egzersiz tavsiyelerinde bulundu
Anadolu Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalanların yapılabilecekleri bazı basit spor egzersizleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, güvenli sosyal mesafeyi korumak adına evde kalmanın gerekli olduğu bugünlerde, hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmemesi gerektiği vurgulandı.
Söz konusu son zamanlarda iş, eğlence ya da eğitim amaçlı dijital dünyada daha fazla zaman geçirildiği ifade eden edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte egzersiz yapmamak vücudumuzda çeşitli fiziksel sorunlara neden olabiliyor. Bu noktada, Anadolu Üniversitesi evde yapılabilecek bazı basit spor egzersizleri öneriyor. Bu egzersizleri düzenli şekilde uygulayarak kalp ritminizi dengede tutabilir, bağışıklık sisteminizi daha güçlü kılabilir ve gün içinde kullandığınız kaslarınızı çalıştırarak formdan düşmeyi engelleyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda, squat, evde yürüyüş, ayakta diz çekme, yana esneme, omuz pres, omuz yana açış, omuz öne açış, ön kol curl, arka kol pres, bacak yana açış, jumping jacks gibi egzersizleri yapabilirsiniz."
Söz konusu hareketlerin 3 set 8 tekrar ya da 10 tekrar halinde uygulanabileceği belirtilen açıklamada, sakatlanma riskini en aza indirmek için hafif ağırlık ve yavaş bir hareket ritmi uygulanması gerektiği bildirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Anadolu Üniversitesi evde yapılacak egzersiz tavsiyelerinde bulundu - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF’ye başvurdular Spor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF'ye başvurdular
Falcao, ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş’ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe’nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı
Terim’in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi Spor
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi

Son Dakika Spor Haberleri

12:45: Juventus, Pogba için takas formulünü devreye sokuyor - Spor 12:39: Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Spor 12:37: Menemenspor formunu evden koruyor - Spor 12:37: Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor. - Spor 12:36: Manisaspor'un gözü TFF'de - Spor 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:46: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor 11:44: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu - Spor 11:22: Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli - Spor 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:54: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor - Spor 10:33: Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi - Spor