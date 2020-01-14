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Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında eğitim ve araştırma konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

14.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:06Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Ticaret Odası (ETO) arasında eğitim ve araştırma konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan , Rektörlük Senato Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında Eskişehir'e ve Türkiye'ye faydalı olacak birtakım ürünler ortaya çıkacağını söyledi.
Kağıt üzerinde kalmayacak ortak çalışmalara imza atılacağını belirten Prof. Dr. Çomaklı, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Sektör-Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü oluşturduk. Eskişehir Ticaret Odasında karşılığı olan birimle çalışmalarını devam ettirecekler." ifadesini kullandı.
ETO Başkanı Metin Güler ise protokolün Eskişehir'in ihracatına ve iş hayatına önemli katkılar sunacağını vurguladı.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çomaklı ve Güler, protokolü imzaladı.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Çomaklı, Güncel

Kaynak: AA

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