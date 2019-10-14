Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol'dan buruk başlangıç

Türkiye Voleybol
Federasyonu 1. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, 2019-2020 Sezonun ilk maçında deplasmanda Bolu
Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Bolu 17 Temmuz Spor
Salonunda oynanan karşılaşmayı, Bolu Belediyespor 25-18, 25-19, 25-18 önde kapattığı setlerle 3-0 kazandı. Temsilcimiz ligin ilk haftasında deplasmandan eli boş döndü.
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin 2. haftasında kendi evinde Göztepe'yi ağırlayacak. 20 Ekim Pazar günü Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13: 00'da başlayacak. - ESKİŞEHİR