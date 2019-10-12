Haberler » Spor » Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır

Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda devam ediyor.

12.10.2019 12:11Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazır
Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Porsuk Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda devam ediyor. Kadın voleybolcular, yarın Bolu Belediyespor karşısında sezonun ilk sınavını verecek.

Takım kadrosunun gençleştiğini belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Muhsin Osmanoğlu, "Geçen seneden devam eden iki oyuncumuz bulunuyor. Hedefimiz mücadele eden bir ekip kurmak. Ligi elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz." dedi. Bolu Belediyespor ile oynanacak maça da dikkat çeken Osmanoğlu, "Bolu Belediyespor'dan daha genciz; ama arzulu ve hırslı bir kimlikte oynayarak maçı kazanmaya çalışacağız. Takım içi arkadaşlık çok iyi durumda. Sporda takım olabilmek çok önemli. Biz de bu sene iyi bir takım olup ligi en iyi şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Takımın en belirgin özelliğinin takım içi arkadaşlık olduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı kaptanı Şeyma Seyhan ise, "Başarıyı getiren her zaman birbirine kenetlenmek oluyor. Takım içi hava çok iyi durumda. Takım içindeki güzel atmosferin bize olumlu katkıları olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:38 İnönü'de Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Adnan Özdamar oldu
12:40 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi
12:38 Plaj voleybolu için her yıl başka ülkeye gidiyorlar
12:36 Serdal Adalı: "Hayırdır, ben Fikret Orman ile mi Beşiktaş'a girdim?"
12:29 Trabzonspor kuvvet çalıştı
12:27 Altay güç depoluyor
12:25 Milli takım, fransa maçı hazırlıklarına başladı
12.10.2019 12:46:19