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Anadolu Üniversitesi klasik Türk edebiyatı eserlerini dijital ortamda paylaştı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türk kültürünün temel taşları niteliğindeki klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama aktarıp ücretsiz olarak okuyucularla paylaşıyor.

05.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:28
Anadolu Üniversitesi klasik Türk edebiyatı eserlerini dijital ortamda paylaştı
Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türk kültürünün temel taşları niteliğindeki klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama aktarıp ücretsiz olarak okuyucularla paylaşıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 150 yıllık süreci kapsayan Türk roman tarihi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında, eserlerin özgün hallerinin korunduğu ve ayrıntılı bir sözlük eşliğinde Latin harflerine aktarılmış olarak paylaşıldığı belirtildi.
Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından günlük paylaşılacak eserlerin, tamamen ücretsiz indirilebileceği belirtilen açıklamada, bu çalışmayla tarihsel ve kültürel belleğin en önemli taşıyıcısı olan edebiyat eserlerinin yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Açıklamada çalışmanın, yazıldığı dönemin ruhunu yansıtan ve ölümsüz olarak nitelendirilen ilk Türk romanını, ilk tarihi romanı, ilk realist romanı, ilk natüralist romanı, ilk Batılı tarzda öyküyü ve Türk düşünce dünyasını yönlendiren temel metinleri içerdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, Edebiyat, Kültür Sanat
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