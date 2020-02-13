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Anadolu Üniversitesi "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"na katılacak

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"nda yer alacağı bildirildi.

13.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:30Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesinin (AÜ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında "Mavi Vatan-2020 Tatbikatı"nda yer alacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, tatbikat hazırlıkları kapsamında AÜ'den bir heyetin Donanma Komutanlığında gerçekleştirilen çalıştaya katıldığı belirtildi.

AÜ'nün, 60 yılı aşkın deneyimi, güçlü altyapısı ve akademik kadroları ile devletin çeşitli birimleri ile iş birliğine devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AÜ ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, iletişim, eğitim ve tanıtım faaliyetleri konusunda iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol kapsamında, AÜ, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesine destek vererek, personelin iletişim alanında eğitilmesi, yapılması planlanan tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri için personel ve altyapı desteği sağlıyor. Denizkurdu-2019'da sivil bir kurum olarak tatbikata katılan ilk üniversite olan AÜ, deneyimlerini bu kez de Mavi Vatan-2020'ye aktaracak.

Toplantıda, Anadolu Üniversitesinin tatbikata destek olarak vereceği sosyal medya, haber, fotoğraf ve çekimini içeren medya benzetimi, tanıtım ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve planlama yapıldı. Tatbikat, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, sivil kurum ve kuruluşlar ile diğer kuvvet komutanlıklarının katılımıyla Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek."


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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