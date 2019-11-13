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Anadolu Üniversitesi'nde 'Bütünleşik Bilgi Sistemi Modül Eğitimi' etkinliği

Anadolu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bütünleşik Bilgi Sistemi(BBS) Modül Eğitimi etkinliği Kongre Merkezi Salon Anadolu'da yapıldı.

13.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:34Anadolu Üniversitesi'nde 'Bütünleşik Bilgi Sistemi Modül Eğitimi' etkinliği
Anadolu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bütünleşik Bilgi Sistemi(BBS) Modül Eğitimi etkinliği Kongre Merkezi Salon Anadolu'da yapıldı.

Birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM)'nin sistem tasarlayıcıları tarafından yapılan sistem ve veri girişleri hakkında bilgilendirmelerle başladı. Ouşturulan platform sayesinde birçok açıdan verilerin kolay bir şekilde ortaya çıkarılacağını ve kullanılacağını belirten BAUM Kurumsal Performans Yönetim Destek Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Çiğdem Özbek, bu sayede Anadolu Üniversitesi'nin, çıkarılan verileri dinamik bir şekilde arşivleyeceğini anlattı. Henüz ilk adımların atıldığını ifade eden Özbek: "Bütünleşik Bilgi Sistemi, özellikle üniversite için önem arz edecek bilgi sistemlerinin bir arada olduğu, tek bir platform üzerinden ulaşılabilir bir sistem. YÖK tarafından da tüm üniversitelere bu sistemi hazırlamaları için talepte bulunuldu. Biz de bununla ilgili ilk adımları atmış bulunmaktayız. Öncelikle, birim ve üniversite faaliyet raporlarının türetileceği modüllerimizi geliştirdik. Bugün de birim yöneticilerimize, bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledik. Akabinde, veri giren kişilere ve sistem kullanıcılarına da eğitimlerimiz olacak. Onlara da nasıl veri girişi yapılacağı bilgisini aktarıyor olacağız. Bunlar dışında, örgün ve açıköğretim sistemindeki öğrenci sayılarının dinamik olarak türetilip, arşivlenebildiği bir platform geliştirdik. Bu platformla birim ve alt yöneticilerimizin; veri ulaşımı, analiz, başarı endeksleri ve değerlendirmelere rahatlıkla erişip kullanabilmelerini sağlamış olduk. Hem birim yöneticilerimizin hem de alt yöneticilerimizin; verileri değerlendirmelerinde, analizlerinde ve başarı endekslerinde rahatlıkla erişip kullanabilecekleri bir platform oluşturmuş olduk" şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasının ardından, birim yöneticilerine teşekkür edilmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel

Kaynak: İHA

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