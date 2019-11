Anadolu Üniversitesi'nde "COST ve İkili İş Birliği" programları anlatıldı

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ve Açıköğretim Sistemi'nin ortaklaşa düzenlediği "Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş Birliği (COST) ve İkili İş Birliği" programı tanıtım etkinliği düzenlendi.Ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin, Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulan COST organizasyonunun kurucu üyeleri arasında Türkiye de bulunuyor. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi'nden de birçok araştırmacı da oluşturulan ağlar üzerinden dünyanın farklı noktalarındaki araştırmacılarla birlikte çalışıyor. Oluşan bu ağlar ile her konu üzerine çeşitli ülkelerden ikişer temsilci iş birlikleri yürütebiliyor."Türkiye'nin Avrupa araştırma ağına dahil olması için de katkı vermiş olacaksınız"COST ağlarına katılımın kurumsal ve kişisel anlamda büyük kazanımlar elde ettireceğini anlatan ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Rabia Taş, "Araştırılan her konu üzerine, çeşitli ülkelerden ikişer temsilci bulunuyor. Bu yolla çok büyük bir ağ oluşturma fırsatı doğuyor. Buradaki temaslar, ortak makalelere ve yayınlara dönüşebiliyor. COST ağına dahil olduğunuzda, yabancı ülkelere konuk araştırmacı olarak gidebilirsiniz. Bunun yanı sıra çeşitli ülkelerdeki araştırmacıları da kendi üniversitelerinize veya araştırma ortamlarınıza davet edebilirsiniz. Bu yolla Türkiye'nin Avrupa araştırma ağına dahil olması için de katkı vermiş olacaksınız. Bu sebepten dolayı biz COST'u çok önemsiyoruz. " diye konuştu."Anadolu Üniversitesi'nden, COST ağlarına katılan çok sayıda akademisyen var"Anadolu Üniversitesi akademisyenleri arasında COST ağlarına başarılı bir şekilde girenlerin olduğunu belirten Rabia Taş, "Anadolu Üniversitesi'nden, COST ağlarına katılan çok sayıda akademisyen var. Bu ağlara; COST projesi yazarak, eldeki projeyle ve davet edilerek girilebiliyor. Biz üniversite olarak ağlara dahil olmanın mümkün olan üç yolunu kullanmış olduk. Her üç metodu da deneyip başarılı olan hocalarımız oldu." dedi. - ESKİŞEHİR